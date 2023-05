Barbecuerooster gevonden bij natuurbrandje tussen Heeze, Geldrop en Eindhoven: ‘Ben voorzichtig, het is droog’

Pakketbe­zor­ger schopt hondje Maya dood: ‘Ze kwispelde nog even met haar staartje om afscheid te nemen’

BUDEL-SCHOOT - Bloemen, kaarsjes en foto’s. In de voortuin aan het Wethouder Lammersplantsoen in Budel-Schoot is in korte tijd een gedenkplek ingericht. Vrijdagmiddag overleed hondje Maya er na een dodelijke trap door een pakketbezorger.