Belevingsmarkt Leende: 'A worstenbroodje a day, keeps the dokter away'

LEENDE - Niet alleen een blaadje sla met een gezonde salade of een koolhydraatarm worstenbroodje gingen zondag over de tong bij de eerste LCHF-belevingsmarkt van Stichting GezondDorp Leende. Dat gold ook voor veel vragen over en ervaringen met de low carb, high fat-levensstijl, die daarbij centraal stond.

Bij de drukbezochte markt op de Dorpstraat en Oostrikkerstraat kon er onder meer worden geluisterd naar voedingsadviezen met betrekking tot de LCHF-levensstijl, waarbij het eten van weinig koolhydraten en veel gezonde vetten het uitgangspunt is. Verder was het mogelijk om te proeven van allerlei verantwoorde hapjes, of zelf aan de slag te gaan met kookworkshops of fitnessapparatuur.

Een foodtruck met worstenbroodjes lijkt op voorhand niet echt te passen bij een gezonde levensstijl. Ook de tekst op de truck: 'A worstenbroodje a day, keeps the dokter away', zal menig wenkbrauw hebben doen fronsen. Annelies Godlieb van Houben Worstenbrood legt echter uit dat het hier gaat om een gezondere variant: "We gebruiken minder koolhydraten en het worstenbroodje is wat kleiner dan gebruikelijk. En de worst is gemaakt van kippenvlees."





Van heinde en verre

De bezoekers van de markt kwamen van heinde en verre. Zo ook Monique en Cornelis Koffeman uit Emmeloord. Monique: "Zowel mijn man als ik hebben diabetes type 2. We zijn op zoek naar een manier om van de medicijnen af te geraken. Goede voeding en beweging kunnen daarbij helpen." Marian en Dick Stegenga uit Huizen volgen een ketogeen dieet. "Wij zagen GezondDorp in Leende regelmatig op Facebook voorbijkomen. We zijn vooral benieuwd naar de ervaringen van mensen", zegt Marian.

GezondDorp-bestuurslid Hugo Greefhorst was blij met de grote opkomst: "Voor de lezingen hadden zich eerder al zeshonderd mensen ingeschreven. Bij veel kraampjes is het nu druk", vertelt hij een uur na de opening van de markt door burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende. "Het mooie aan dit project is dat het zichzelf verkoopt. Een bijkomend voordeel is dat het mensen stimuleert om meer te gaan bewegen", aldus Verhoeven, die eveneens de koolhydraten grotendeels heeft afgezworen.





Het low carb, high fat-principe