Berkenschutse in Heeze krijgt tijdelijk drie noodlokalen

Wim van der P. uit Leende krijgt een jaar cel voor megadrugslab in een van zijn loodsen

13:36 DEN BOSCH - Het mega-drugslab dat in Leende is gevonden bij Wim van der P. kost hem een jaar cel, cel, zo maakte de Bossche rechtbank woensdagmiddag bekend. Het openbaar ministerie had vijf jaar geëist en onmiddellijke opsluiting. Dat vond de rechtbank niet nodig.