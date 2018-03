Bibliotheek Heeze-Leende gaat zaterdag officieel open

Heeze - Het gebouw staat in Heeze. ,,Maar we willen er ook nadrukkelijk zijn voor de mensen in Sterksel, Leende en Leenderstrijp", zegt Ben Pollmann, voorzitter van de stichting Vrienden van de Bieb.

,,En dus zijn we ook daar actief; in dorpshuizen, scholen en verzorgingshuizen. En als straks de nieuwe multifunctionele accommodatie in Leende opent, willen we daar óók zijn. De komende drie jaar moeten we ons bewijzen. Als we het niet goed doen, worden we daar door de gemeenteraad op afgerekend."

,,En dat is ook terecht", merkt bibliotheekmanager Rita Bemelmans op. ,,We werken tenslotte met gemeenschapsgeld." Ruim 212.000 euro steekt de gemeente dit jaar in het filiaal van Bibliotheek Dommeldal en nog eens 7.000 via de stichting Vrienden van de Bieb. Met bijdragen van de bibliotheek zelf en de stichting Lezen en Schrijven is er een budget beschikbaar van ruim 250.000 euro.

Verlanglijstje

Daarmee willen de 'Vrienden' hun verlanglijstje gestalte geven. Zoals plekken in de kernen waar ook boeken kunnen worden opgehaald en ingeleverd. Ook zijn er plannen om de bovenverdieping in 't Perron aan te pakken. ,,Dat is nu een kille ruimte. We willen deze herinrichten, gericht op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Dat is een vrij moeilijk te bereiken groep."

De bibliotheek anno nu is heel wat meer dan alleen een plek waar je romans en andere boeken kunt lenen. ,,Met alleen boeken red je het echt niet meer", zegt Pollmann. Enkele jaren terug werd een 'bibliotheekvisie' opgesteld en het bibliotheekwerk opnieuw aanbesteed. Dat werd gewonnen door Dommeldal. Pollmann: ,,Het moest moderner, eigentijdser, met méér maatschappelijke activiteiten." Daaraan wordt hard gewerkt door de bibliotheek: onlangs nog werd bijvoorbeeld een 'Pecha Kucha'-avond georganiseerd, waarop politieke partijen zich presenteerden. Taalonderwijs en computercurssen zijn andere voorbeelden.

Bordjes

De afgelopen dagen was de bibliotheek het domein van tapijtleggers en andere werklui. ,,In augustus, na het vertrek van bibliotheek De Kempen, zijn we provisorisch van start gegaan. Maar het interieur, en bordjes en opschriften, verwezen nog naar de vorige bibliotheek", zegt Bemelmans. Ook die bordjes zijn de afgelopen dagen 'verhangen'.