Bij De Clown in Leende doen ze het nog steeds in de pan

Nieuw evenement in de tuin van gemeente­huis: Heeze Live

14:25 HEEZE - Heeze Live is de naam van een nieuw cultureel evenement 'voor de hele familie' in Heeze. Plaats van handeling is de tuin van het gemeentehuis aan de Jan Deckerstraat 2. Heeze Live is gratis toegankelijk en vindt plaats op zondag 10, 17 en 24 juni.