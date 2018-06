Bosbrand in Leenderbos in Leende geblust: vijfhonderd vierkante meter bos beschadigd

Helmond speelt met Vlisco rol in optocht Brabant­sedag Heeze

25 juni HELMOND/HEEZE - Tijdens de Brabantsedag Heeze op 26 augustus speelt ook de Helmondse textielfabriek Vlisco een rol. Vriendenkring van Gaal rijdt namelijk mee met een wagen die volledig is geïnspireerd op de in Afrika uiterst populaire stoffen. 'Vlisco: Gemaakt in Helmond, gewild in Afrika', luidt het onderwerp.