BrabantseDag 61e editie: De theaterparade van het openluchtmuseum Heeze

Deelnemer Leenderbos Trail: 'We hebben gelukkig geen stof hoeven te happen'

30 juli LEENDE - Trailrunning, waarbij er veelal buiten de geijkte paden wordt hardgelopen, is de laatste jaren sterk in opkomst. In een week waarin de temperaturen tot recordhoogte stegen, lieten zo'n 550 trailrunners zich zaterdag zien bij de eerste editie van de Leenderbos Trail.