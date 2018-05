Brabantsedag Heeze focust op parade met volop vertier op vijf pleinen

Werd het evenement in de afgelopen vijftien jaar uitgesmeerd over negen dagen -met veel muzikale en theatrale activiteiten- vanaf de naderende 61e editie keert de Brabantsedag terug naar welgeteld één dag; de laatste zondag in augustus.

Volgens voorzitter Boukje van Ettro, die donderdagavond in 't Perron in Heeze de koerswijziging en het programma toelichtte, heeft het besluit niets te maken met financiële overwegingen. ,,We willen de focus nóg meer op de optocht -de parade vanaf nu- gaan richten. Dat is nodig als we onderscheidend willen blijven. Heeze moet die dag één groot openluchttheater worden."

Sfeerpleinen

De nieuwe koers ligt vast voor in elk geval vijf jaar. In 2022, bij de 65e editie, wil de Brabantsedag toe groeien naar 40.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 35.000. Om al die mensen vóór, na en tijdens 'de grootste theaterparade van het jaar' te vermaken, worden vijf sfeerpleinen op de route van de optocht ingericht, waar muziek- en theatervoorstellingen plaatsvinden. Dat gebeurt onder meer bij d'n Toversnest en op het Strabrechtplein.

Een groot aantal bands, artiesten en andere acts treden die dag op, waaronder VOF De Kunst, Amber Roots, Orgelvreten, Cece Noir, André van den Boogaard, Small Time Crooks, Miesjel van Gerwen en Flairck. In de pastorietuin wordt een kunstmarkt ingericht en in het protestants kerkje en in het kasteel is klassieke muziek te beluisteren.

Heksenjacht

Het festivalprogramma start om 10.00 uur en loopt door tot 19.00 uur. De parade start om 13.30 uur. Die heeft dit jaar als thema Van Ravenstein tot Roosendaal. De zestien wagenbouwersgroepen, die gisteravond hun ontwerpen presenteerden en dit zaterdagmiddag herhalen voor het grote publiek, hebben zich laten inspireren door allerlei Brabantse onderwerpen, zoals de heksenjacht in Mierlo, het ontstaan van de zinkfabriek in Budel-Dorplein, de allereerste Boerenleenbank -in Geldrop- of de Vlisco in Helmond.