Brabantsedag Heeze maakt bijzondere commercial: Zondag gaat het gebeuren!

Veel animo voor kinderva­kan­tie-activitei­ten in Cranendon­ck

16 augustus CRANENDONCK - De laatste week van de zomervakantie is in veel plaatsen traditioneel de week van de kindervakantie-activiteiten. De belangstelling blijkt onverminderd groot. Een scala van activiteiten houdt de kinderen in de laatste vakantieweek van de straat.