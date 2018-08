Brabantsedag in Heeze belandt in 'Zwartepietendiscussie'

5 vragen Brabant­sedag in Heeze gaat over heel Brabant, maar kent heel Brabant de Brabant­sedag wel?

25 augustus HEEZE - De organisatie presenteert het als hét provinciefeestje van het jaar: de Brabantsedag in Heeze. Aankomende zondag trekken weer prachtig versierde wagens door de straten van het dorp, allen in het teken van een Brabantse plaats. Maar lang niet in al die Brabantse plaatsen is de Brabantsedag even bekend. Dit moet je weten over het evenement.