Brand in villa aan Fazantlaan Leende geblust, schade is groot

UPDATELEENDE - In een villa aan de Fazantlaan in Leende woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Volgens de brandweer en de eigenaar van het pand waren er geen mensen in de vrijstaande woning aanwezig. De brand was lastig onder controle te krijgen, de schade is groot.

De eigenaar is zelf nog niet binnen geweest, maar heeft door de ramen kunnen zien hoe ernstig de brandschade nu al is. Die is volgens hem erg groot. De man, die anoniem wilde blijven, reageerde aangeslagen. "Ik ben een uurtje geleden thuis gekomen en dan tref je dit aan..."

Blusvoertuigen

De brandweer heeft twee blusvoertuigen ingezet, afkomstig van de korpsen in Heeze en Maarheeze. Dicht bij het pand staat de Leender brandweerkazerne. Volgens officier van dienst (OVD) Rob Sweere van de Heezer brandweer was 'Leende' niet beschikbaar. De enige tankautospuit van dit korps was door een defect niet bruikbaar. "Maar in opkomsttijd maakt dit weinig verschil. In pakweg vier minuten was de eerste tankautospuit ter plaatse", aldus Sweere.

Volgens de OVD heeft het complete pand schade opgelopen door de bluswerkzaamheden én door roet en rook. In het pand werden onder meer deuren opengebroken. Het vuur werd gemeld door de achterburen en is volgens Sweere ontstaan in de keuken. Daar is de schade ook het grootst. "Tussen de keuken en de bovenverdieping ligt een houten vloer. Gelukkig is het vuur daar niet doorheen gebrand."

De oorzaak is vooralsnog onduidelijk: "Volgens de eigenaar, die 's morgens nog thuis was, heeft hij die ochtend geen apparatuur gebruikt."

