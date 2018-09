Budelse familie doelwit van twee aanslagen

Brabant­sedag in Heeze belandt in 'zwartepie­ten­dis­cus­sie'

1 september HEEZE - De organisatie van de Brabantsedag gaat in gesprek met anti-racisme activisten. Aanleiding is de ophef die -vooral online- ontstaan is over een van de 16 wagens van de theaterparade. Daarin figureerden zwart geschminkte mensen. Het is met name dit 'blackfacen' dat veel mensen tegen de borst stuit.