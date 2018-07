Burgemeester Heeze-Leende pleit voor controversiële jachtmethode om overlast wilde zwijnen tegen te gaan

Gewassen van de toekomst: bonen uit Afrika en soja uit het Verre Oosten

6 juli BEST - Velden vol Bambara grondbonen, quinoa of soja die welig wuiven in de Brabantse wind; het is een toekomst die volgens plantenfysioloog Henk Hilhorst helemaal niet ondenkbaar is. Waarom? Ze kunnen goed tegen droogte.