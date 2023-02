Carnavalsactie Trots op Blaosdonk voor wielrenners Alpe du Lind

KORT NIEUWS Slagwerk­groep van Stiphoutse fanfare De Vooruit­gang Nederlands Kampioen

HELMOND - De Slagwerkgroep van Fanfare De Vooruitgang uit Stiphout heeft goed gepresteerd op het NK voor slagwerkensembles in Apeldoorn. Onder leiding van Rob van der Sommen is het muziekgezelschap kampioen geworden in de derde divisie.