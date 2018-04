College Heeze-Leende kan aan de slag

Het smeden van een nieuwe coalitie kostte in Heeze-Leende amper een week tijd, het coalitieakkoord - op hoofdlijnen - volgde in de 14 dagen daarna. Maandagavond werden de nieuwe wethouders beëdigd.

Gebrek aan voortvarendheid kan de samenwerking van Lokaal Heeze-Leende, CDA, PvdA en D66 niet ontzegd worden. ,,Maar snelheid hoeft niet altijd goed te zijn", zegt oud-wethouder Frans Cuijpers (VVD). ,,Onze partij heeft geen enkele kans gehad, slechts één kort gesprek." Volgens Cuijpers het gevolg van oud zeer tussen LHL en VVD. ,,En dat terwijl Lokaal op de verkiezingsavond nog zei dat er geen rancune bestond. Het is gebleken dat dat niet zo is."

Cuijpers is kritisch over het volgens hem 'minimale' coalitieakkoord. ,,Er staat nauwelijks in wat er de komende jaren moet gebeuren." Logischer was het volgens hem geweest als eerst over de inhoud van een raadsbreed gedragen programma was nagedacht alvorens een nieuwe club samen te stellen. ,,Nu mogen de anderen alleen wat aanvullingen doen; niet de meest democratische gang van zaken."