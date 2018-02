College Heeze-Leende wil meterprijs van bouwkavels Sterksel verlagen

Man ernstig gewond na zware mishandeling in Heeze

12 februari HEEZE - Een 42-jarige man is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt na een ernstige mishandeling in een woning aan de Warande in Heeze. Het slachtoffer is met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. De politie hield een 43-jarige man uit Heeze in de woning aan. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en/of poging tot doodslag.