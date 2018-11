Curator vraagt verlenging faillissementsgijzeling John Wolbers

DEN BOSCH - Curator Ruud Dekker heeft maandag aan de rechter gevraagd om John Wolbers langer vast te houden in faillissementsgijzeling. Volgens de curator is nog lang niet duidelijk hoe de failliet verklaarde oud-directeur van het frauduleuze Helmondse beleggingsfonds Easy Life na zijn celstraf weer een luxueus bestaan opbouwde.

,,De laatste dagen komt er wat medewerking op gang maar er is nog heel erg veel onduidelijk. We hebben nog de nodige vragen en die willen we graag beantwoord hebben’’, aldus Dekker over zijn verzoek om John Wolbers nog eens dertig dagen vast te houden.

Easy Life dupeerde tien jaar geleden in totaal vijfhonderd beleggers die 42 miljoen euro investeerden. Toenmalig Heezenaar John Wolbers werd veroordeeld voor verduistering van het geld van de beleggers en deelname aan een criminele organisatie. In 2008 werd hij persoonlijk failliet verklaard.

Faillissementsfraude

In oktober werd Wolbers aangehouden voor faillissementsfraude omdat zijn decadente levenswijze was opgevallen. Er werd beslag gelegd op dure auto’s en horloges en een groot bedrag contant geld. Zijn arrestatie ging een paar dagen later naadloos over in een faillissementsgijzeling.

Auto's

Het vermoeden bestaat dat John Wolbers onder een nieuwe naam andere activiteiten is gaan ontplooien. Als voorbeeld noemde de curator de verhuur van dure auto's van Duitse leasemaatschappijen.

Het verzoek om verlenging van de gijzeling werd maandag op verzoek van beide partijen achter gesloten deuren behandeld.

Gijzeling is het uiterste middel om Wolbers te dwingen meer te vertellen over zijn uitgaven. In theorie kan de gijzeling maandelijks eindeloos worden verlengd.