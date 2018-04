De milieustraat was goedkoper: mannen krijgen dikke boete voor dumpen puin in bos in Leende

JP Balki Event Heeze uitgebreid

12 april HEEZE - Het jaarlijkse hardloopevenement JP Balki Event in Heeze wordt zaterdag voor de zesde keer gehouden. Aan de bestaande routes van drie, zeven, tien en veertien kilometer, in de omgeving van Kasteel Heeze en over de Strabrechtse Heide, is dit jaar een parcours van vijf kilometer toegevoegd.