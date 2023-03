Dennis Keuten na mishandeling terug in gemeenteraad Heeze-Leende: ‘Het is de wens van mijn moeder’

PSV'er Saibari doet bij Jong Marokko vertrouwen op met drie goals

Voor PSV'er Ismael Saibari is de interlandperiode een succes geworden. De aanvaller en middenvelder van de Eindhovense club maakte drie goals in zijn interlands. Vorige week scoorde hij al eenmaal en maandag was hij twee keer trefzeker tegen Jong Oezbekistan.