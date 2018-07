Duiven weer terug op rijksmonumentale nest bij kasteel Heeze

Tijdens de opknapbeurt zijn het dak, de buitenmuren en het hout- en stucwerk aan de binnenkant aangepakt. Het leistenen dak is vernieuwd. Restauratie van de toren die volgens de kasteelheer stamt uit 1662 was hard nodig. Het 'duifhuis' zou ontworpen zijn door bouwmeester Pieter Post.

De duiven werden tijdelijk opgevangen in de veldschuur en daar zijn ze ook een keer opgezocht door een vos. ,,Er gingen meer duiven naar binnen dan dat er aan het einde uit kwamen", zegt Sammy van Tuyll licht getreurd. Maar inmiddels hebben de overgebleven duiven alweer kunnen wennen aan hun riante verblijf. De verbouwing had een kleine uitloop. ,,Ze zagen er tevreden uit", aldus de baron.

Een duiventoren stond vroeger vaker bij kastelen en hoeven en was een teken van rijkdom. Kasteelheren mochten 1 koppel duiven houden per hectare grond die ze bezaten. Het duifhuis van Kasteel Heeze is een van de weinig die nog behouden is gebleven in Nederland. Tegenwoordig wordt de toren gewoon als duiventil gebruikt, maar vroeger werden de duiven vooral gehouden om te consumeren.