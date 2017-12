Eerste open Flipperkasttoernooi in Heeze

Heezenaar Pedro van Hout (52) krijgt nostalgische gedachten: ,,Leuk om dat oude gevoel van vroeger terug te krijgen. Je ziet die flipperkasten bijna nergens meer. Voor mij is het de uitdaging het balletje zo lang mogelijk in het spel te houden. Eigenlijk volksvermaak zonder iets te verdienen."

Knipperende lichtjes

Het zien van zoveel enthousiaste flipperaars smaakt naar meer en uw verslaggever waagt ook een poging op een net vrijgekomen kast. Het blijkt een 'Elvismachine'. Een heupwiegende, in zwart leer gestoken Elvis Presley kijkt me lonkend aan vanaf het scorepaneel. M'n laatste flipperbeurt ligt toch weer een paar jaar terug, ergens tijdens een vakantie in Italië.

Veel knipperende lichtjes, piepjes en natuurlijk de bewegende flippervleugeltjes nodigen uit de ballen te laten rollen. Automatisch komt weer mijn beproefde tactische aanpak bovendrijven: de terugkerende bal met de flippers opvangen en na een soort pingpong met beide vleugeltjes weer via een reuzenmep terug in het spel katapulteren.

Dat lukt een paar keer. M'n beloning is een dansend Elvispoppetje onder de glasplaat, dat wild de heupen wiegt. Maar de bonus met een hitsong van het vroegere rockidool haal ik niet. Want natuurlijk zijn er nog steeds die geniepig terugkerende ballen, die precies tussen beide machteloze flippers in het gapende gat verdwijnen: 'game over'!

Tevreden

Café-eigenaar en medeorganisator van het toernooi Hans Huys (55), kijkt lachend toe. Hij is tevreden over de eerste editie van het evenement: ,,We kregen veel signalen van onze gasten dat er behoefte was aan een flipperwedstrijd in Heeze. En het is ook een leuke invulling voor de periode tussen Kerst en Nieuwjaar."

Hij is vast van plan om volgend jaar door te gaan. ,,Dit keer hadden we zo'n veertig inschrijvingen. Ik hoop dat het komend jaar groeit naar zestig deelnemers."