Geen fusie voor Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende: ‘De druk om samen te gaan, is er niet meer’

Zeven mensen vermoord en Frits Philips in de boeien: de vergeten stakingen van 1943 dompelden Eindhoven in rouw

EINDHOVEN - De april-meistakingen van 1943 zijn een vaak vergeten gebeurtenis, ondanks dat in deze regio het werk massaal werd neergelegd uit protest tegen een Duits decreet. Zeven mensen werden vermoord en Frits Philips ging in de boeien. Pas daarna keerde de rust terug in de regio. Een reconstructie.