Groot glas-in-loodraam uit raadhuis Leende wordt gerestaureerd

LEENDE - Het is misschien wel het meest gefotografeerde raam in Leende: het glas-in-loodraam dat tot voor kort het trappenhuis van het voormalige gemeentehuis opfleurde.

Vele tientallen bruidsparen hebben zich voor het werk van glazenier Abraham Stokhof de Jong laten vereeuwigen.

Over een paar jaar, als de multifunctionele accommodatie in Leende in gebruik wordt genomen, kan het enorme raam -8.50 hoog bij 2.75 meter breed- wellicht opnieuw gaan dienen als kleurrijke achtergrond van bruidsfoto's. Het raam krijgt een plekje in de nieuwbouw.

Oorlog

Harrie Verhoeven uit Leende, gespecialiseerd in het repareren, restaureren en maken van glas-in-lood, is druk doende om de panelen, acht grote en vier kleinere, in ere te herstellen. Een flinke klus waarvoor hij anderhalf jaar de tijd heeft. Het raam werd op 4 mei 1960 onthuld -tijdens Dodenherdenking- en was het resultaat van een inzameling. Het kunstwerk symboliseert de dankbaarheid van de Leendenaren voor het feit dat het dorp vrijwel ongeschonden door de oorlog was gekomen.

In de werkruimte van Verhoeven klinkt zachte, rustgevende klassieke muziek. Op een werktafel ligt een van de bijna voltooide ramen, ernaast een raam in oude staat. ,,Dit is niet zomaar een doorsnee klus", vertelt Verhoeven. ,,Voor mij zijn dit de krenten in de pap."

Volledig scherm Harrie Verhoeven in zijn werkruimte in Leende. © Rob Burg

Slechter dan verwacht

Om de twaalf ramen weer zo goed als nieuw te krijgen, vervangt hij al het oude lood. Broodnodig, volgens Verhoeven: ,,Het oude lood bleek slechter dan verwacht. Stokhof heeft met vier breedtes gewerkt, een beetje zijn handelsmerk. Het zijn bovendien complexe ramen. Voor mij maakt dat de klus alleen maar uitdagender."

De duizenden stukjes glas worden één voor éen schoongemaakt; oude kit- en stopverfresten verwijderd en het glas gepoetst met fijn staalwol. Over één raam doet Verhoeven ongeveer een week. Waar stukjes ontbreken of gescheurd zijn, gaat hij op zoek naar bijpassend nieuw glas. Het vinden van de best passende kleur is geen peulenschil. ,,Het originele glas is erg uv-gevoelig en iets verkleurd. Díe kleur moet je er dan bij zien te vinden."

Quote Dat raam gaat straks weer een leven lang mee Harrie Verhoeven