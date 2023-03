Heeze-Leende moet met beter verhaal komen over de bouw van een tuinbouwloods aan de Strijperstraat

indebuurt.nl Eric en Twan begonnen geek-walhalla in Eindhoven: 'Mijn neefje vindt de allereer­ste Gameboy helemaal hip'

Warhammer, Yu-Gi-Oh! of Magic. Dat zijn een paar namen van spelletjes die je bij spellenzaak GameForce aan de Visserstraat koopt. Of speelt, tijdens een spellenavond in de speelruimte. Sinds oktober 2022 vind je er niet alleen spellen, maar ook bijvoorbeeld vintage tech zoals een polaroidcamera of een walkman.