In Heeze-Leende is het aantal mensen met een WW-uitkering flink gedaald

In Heeze-Leende ontvangen op dit moment ongeveer 113 inwoners een werkloosheidsuitkering. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er 154. In 2020 lag het nog hoger, toen ontvingen ongeveer 188 mensen een WW-uitkering. Van alle inwoners in de gemeente Heeze-Leende ontvangt nu slechts 1 procent een werkloosheidsuitkering.

WW-uitkeringen in Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant daalde het aantal werklozen de afgelopen jaren met 37 procent, naar ongeveer 23.252 mensen. In deze provincie heeft ongeveer 1,6 procent van de inwoners een WW-uitkering. De provincie heeft daarmee relatief evenveel WW-uitkeringen als het landelijk gemiddelde.

Zware coronajaren

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is in Nederland de afgelopen jaren flink gedaald. Momenteel ontvangen zo'n 154.000 mensen een WW-uitkering. Dat is twintig procent minder dan het jaar ervoor. Het aantal WW-uitkeringen ligt in heel het land sinds een aantal maanden zelfs op het laagste niveau in zeker tien jaar tijd.