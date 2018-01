Kans dat vermiste visser uit Heeze nog gevonden wordt slinkt met de dag

Jongerengroep verhuist van bank Leende naar brandweer Heeze

22 januari HEEZE-LEENDE - Jongerengroep SCC (Social Creative Cloud) is verhuisd naar de oude brandweerkazerne in Heeze. Sinds oktober 2015 was de groep gevestigd in het voormalige pand van de Rabobank in Leende. Hier moesten zij uit, omdat dit gebouw binnenkort moet wijken voor een multifunctionele accommodatie.