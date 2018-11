Kapelaan Heeze mist modelauto's na inbraak in pastorie

HEEZE - In de pastorie van de Sint-Martinuskerk in Heeze is vrijdagavond ingebroken. Veel is op het eerste oog niet buitgemaakt. Kapelaan Pater Mervin Varayankunnel zegt wel dat hij een een aantal modelauto's mist die hij ooit cadeau kreeg.