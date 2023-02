Kempenhaeghe opent poli voor Syndroom van Dravet: 'Zoeken naar compromis voor zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’

Dierverzor­gers zijn gedumpte rijstta­fels en frikadel­len beu: voerverbod bij twee Helmondse parken

HELMOND - Het moet afgelopen zijn met de gewoonte van mensen om rijsttafels, frikadellen en zakken met gft-afval over de hekken van dierenparken in Helmond te gooien. Daarom is op twee plekken een voerverbod ingevoerd, opsporingsambtenaren gaan controleren.