Kraaiende haan drijft buurman in buitengebied Sterksel tot wanhoop, gemeente ziet het probleem niet

Na Budel, Hamont en Haarlem valt nu ook Heeze voor ‘Oom Gips’ tijdens Brabant­sedag

HEEZE - De naam Antonius Mathijsen zal velen niets zeggen, maar zijn uitvinding is wereldberoemd. Zondag staat de Budelse bedenker van het gipsverband prominent in de spotlights. Wagenbouwersgroep De Lambrekvrienden brengt dan bij de Brabantsedag in Heeze een ode aan ‘Oom Gips’.