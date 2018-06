Leende na een jaar diëten: gezonder, fitter, minder medicijnen

Ruim een jaar nadat initiatiefnemers in actie kwamen tegen de uit de hand gelopen bourgondische levensstijl van veel Leendenaren, zijn de resultaten gepresenteerd. Daaruit blijkt vooral dat deelnemers fitter zijn en minder medicatie gebruiken.

In het dorp woonden veel bovengemiddeld dikke mensen en dat zou zorgen voor een groeiende stroom van diabetes, hart- en vaatziekten en andere welvaartsaandoeningen onder inwoners. Om dat tij te keren kwamen huisarts Norbert van den Hurk en sportarts Hans van Kuijk in actie: onder de naam GezondDorp gingen deelnemers op een vetrijk en koolhydraatarm dieet.

Afhakers

Na een jaar doen nog altijd 220 Leendenaren mee aan het project. Die gaan zo'n vijf keer per jaar naar de huisarts voor cholesterolmetingen en bloedtests. Hiermee brengen de artsen in kaart wat het nieuwe voedingspatroon met de gezondheid doet. ,,Er zijn ook wat deelnemers afgehaakt", zegt de huisarts. ,,De meesten gaven aan dat ze om financiële redenen afhaakte. De huisartsbezoeken worden niet door de zorgverzekering vergoed en dat komt toch al gauw neer op zo'n 250 euro per jaar."

,,We hebben de resultaten van 150 deelnemers verwerkt", zegt Van den Hurk. ,,Het mooiste voor mij als huisarts is dat de meeste mensen aangeven zich fitter voelen. Bovendien hoeft de helft van de cholesterolmedicatie en de helft van de orale anti-diabetica niet meer gebruikt te worden. De twee deelnemers die insuline moesten spuiten, hebben dit niet meer nodig. Op de vraag of voeding als medicijn kan dienen, durf ik wel te zeggen dat het werkt. Een groot deel van de mensen gebruikt duidelijk minder medicatie voor bloeddruk, diabetes mellitus en cholesterol." Volgens de initiatiefnemers wordt de grootste winst behaald onder deelnemers met overgewicht. Geschat wordt dat in de groep die medicatie gebruikt (50 van de 150) sprake is van een een besparing van 8000 euro per jaar.

Gewicht

Ook zou uit de resultaten een algemene daling in het gewicht en de buikomvang blijken. ,,Vooral in de eerste drie maanden is er een mooie daling te zien, daarna stabiliseert het." Bij de mannen is bij de laatste controle echter een stijging in gewicht vast te stellen. Hoe dat kan is volgens de artsen onduidelijk.