Lezing over natuur in Heeze-Leende met aandacht voor amfibieën

200-jarig bestaan Nuenen, Gerwen en Nederwet­ten gevat in jubileum­boek­je

NUENEN - Het jubileum rondom het 200-jarige bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is samengevat en gebundeld in een boekje. Hierin wordt teruggeblikt op de 32 evenementen die in het kader van ‘NGN200' hebben plaats gevonden sinds 2021.