Lokaal Heeze-Leende denkt er snel uit te kunnen zijn

HEEZE-LEENDE - Even leek het er dinsdag op dat de gemeenteraadsfracties in Heeze-Leende, onder aanvoering van 'Lokaal' dat bij de verkiezingen als grootste partij uit de bus kwam, al een nieuwe coalitie hadden gesmeed.

Het optimisme dat fractievoorzitter Nico van der Palen 's ochtends hierover ten toon spreidde -,,Misschien komt er vandaag al witte rook"- werd echter aan het eind van de middag alweer getemperd. ,,We zijn er nog niet uit maar maken goede stappen."

Vanaf donderdag heeft Lokaal gesproken met alle partijen in de raad. Daar kwam gisteren een tweede gespreksronde bij met het CDA (vier zetels, net als Lokaal) en D66 (één zetel). Woensdag worden gesprekken gevoerd met de overige vier, zegt de fractievoorzitter. Om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen, zijn minstens drie partijen nodig. Het CDA is, gelet op de verkiezingsuitslag, een goede kanshebber. Datzelfde geldt óók voor Algemeen Belang Heeze-Leende, de partij van Harrie Scheepers die twee zetels in de wacht sleepte.

Knoop

Van der Palen is opnieuw hoopvol over een snelle afronding. Hij verwacht woensdagavond de knoop te kunnen doorhakken, maar houdt toch nog even een slag om de arm. Wellicht wordt er nog een onafhankelijk formateur ingezet, maar vooralsnog is dat niet aan de orde.

Lokaal stuurt 'in principe' aan op een coalitieprogramma dat raadsbreed gedragen wordt. Volgens Van der Palen is het wellicht handiger om eerst een college te vormen en dan pas rond de tafel te gaan om over dat programma te praten.