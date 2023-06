Meer dan honderd leerlingen in Heeze-Leende wachten op uitslag eindexamen

indebuurt.nl Speciaal voor ons pap: 5 x hier scoor je een vaderdagca­deau in Helmond

Vind je het maar lastig wat je je vader cadeau moet doen met Vaderdag? Snappen we helemaal. De opties zijn eindeloos. Om het binnen de perken te houden, verzamelen we vijf tips om je pa te verrassen op 18 juni. Hier kun je terecht in Helmond.