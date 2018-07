Meer loon voor poetshulp in Heeze-Leende

HEEZE-LEENDE - Via de gemeente geregelde hulpen in de huishouding gaan meer verdienen. De gemeente Heeze-Leende betaalt hun loonsverhoging.

In Heeze-Leende maken nu ruim tweehonderd mensen gebruik van de mogelijkheid om via de gemeente hulp in de huishouding te regelen. Mensen met een smalle beurs (tot 130 procent van het bijstandsniveau) hoeven daar dan niet voor te betalen. De gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk (Wmo-geld). Dat geld is bedoeld om mensen te helpen langer zelfstandig te blijven wonen.

Zo'n 20 procent van de mensen die deze 'gesubsidieerde' hulp in Heeze-Leende ontvangt, heeft een hoger inkomen. Deze mensen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Die bijdrage gaat wel iets omhoog, maar volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het slechts om kleine bedragen.

Extra loonschaal

De verhoging is een gevolg van nieuwe cao-afspraken. Daardoor krijgen poetshulpen er een loonschaal bij. De maatregel is nodig omdat het steeds moeilijker wordt om met de huidige beloning voldoende goed personeel te vinden. In Heeze-Leende wordt de hulp door zes bedrijven geboden. Die krijgen nu dus meer geld van de gemeente om hun huishoudhulpen te betalen. Hoeveel meer wil de woordvoerder van de gemeente Heeze-Leende niet zeggen. De verhoging gaat in per 1 november.

Huisbezoek

Mensen die in aanmerking denken te komen voor via de gemeente geregelde hulp in de huishouding kunnen bellen met nummer 040-2441455 . Iemand van het gemeentelijk sociaal team komt dan op huisbezoek om te beoordelen of iemand recht heeft op een indicatie en dus op hulp. Dat is het geval als de aanvrager het echt niet meer zelf kan en als er ook in de eigen kring niemand is om te helpen.

Doorgroeien