Nieuwe baan dankzij de Rotaryclub uit Zuidoost-Brabant

Uiteindelijk moeten de 'coachees' het zelf doen. Maar jobcoaches van de Rotaryclub kunnen werkzoekenden wel een handje op weg helpen. Niet helemaal wat je verwacht van de bekende netwerkvereniging. Maar het blijkt een succes, mede dankzij de werkervaring en het grote netwerk van de Rotary-leden.

Zo kwam Cor Evegaars (60) uit Schijndel weer aan werk dankzij advies van jobcoach Marcel L'Herminez. Nadat de oud-militair twee jaar geleden zijn baan als technisch directeur van een glas-en staalconstructiebedrijf verloor, zat hij noodgedwongen thuis. Via een UWV-training kwam Evegaars bij JobRotary terecht.

Quote Om weer aan de slag te kunnen moest ik wel een stapje terug doen op de carrièreladder. Cor Evegaars (60) uit Schijndel.

De praatsessies gaven hem de moed om zijn wens te verwezenlijken: een bedrijfje starten voor verbeterprocessen bij organisaties. Na wat oriënterende gesprekken met bedrijven kreeg hij zijn eerste opdracht: teamleider in een betonfabriek. ,,Om weer aan de slag te kunnen moest ik wel een stapje terug doen op de carrièreladder", zegt Evegaars. ,,Maar ik vond het niet erg om mijn directeurspak uit te trekken. Marcel zei dat dit er ook bij hoort in een carrière: het gaat op en neer."

L'Herminez maakt naast zijn drukke baan als headhunter tijd vrij om werkzoekenden een luisterend oor en coaching te bieden. Hij maakt deel uit van het team jobcoaches van JobRotary, de tak van de Rotaryclub die ouderen begeleidt die op zoek zijn naar een baan. ,,We kunnen makkelijk contacten leggen met bedrijven", zegt de Eindhovenaar, die lid is van Rotaryclub Heeze. Hij benadrukt dat hun werk een zetje in de rug is. ,,De telefoon gaat daarna niet vanzelf. En je moet jezelf goed leren verkopen, of je nu een gesprek hebt met een bedrijf of een sollicitatiebrief schrijft."

Quote We gaan open het traject in en willen eerst weten waar iemands talenten liggen en welke functies daar op passen. Leon Caers, regiocoördinator Zuidoost-Brabant van JobRotary.

De Rotarians weten met hun eindverantwoordelijke functies 'hoe de hazen lopen' in organisaties en het bedrijfsleven. Onder hen zijn bedrijfseconomen, ondernemers, pastoors en kunstenaars. ,,Wij richten ons vooral op wat iemand allemaal kan", aldus Leon Caers uit Steensel, regiocoördinator Zuidoost-Brabant van JobRotary. Aan stappenplannen en chronologische CV's doen zijn jobcoaches niet. ,,We kijken breder dan de laatste functie die een werkzoekende had. We gaan open het traject in en willen eerst weten waar iemands talenten liggen en welke functies daar op passen."

Deze benadering is niet zonder succes. Jaarlijks komen in deze regio gemiddeld 50 werkzoekenden bij JobRotary, vaak via het UWV. In acht jaar hielp de regionale afdeling 75 mensen van 40 jaar en ouder aan een baan. Soms na een traject van slechts enkele weken, maar het kan ook langer duren. Caers: ,,Het UWV ziet ons niet als bedreiging, maar als een mooie aanvulling op hun eigen begeleiding. Wij kunnen meestal meer tijd nemen."

Alle veertigplussers die langer dan zes maanden bij het UWV ingeschreven staan kunnen, aankloppen bij JobRotary, al zijn dat geen keiharde normen.

Stimulans