Nieuwe coalitie in Heeze-Leende kán in principe snel gevormd zijn

Hoopvol

Alleen, wie zijn voor Lokaal de meest geschikte partners? CDA is gezien de uitslag een logische keus. Samen bezetten de twee partijen acht van de zeventien zetels. Maar verder? De VVD? Die optie lijkt in eerste instantie niet zo voor de hand liggend: er is wat oud zeer, hoewel Lokaal én de VVD daar nu even liever niet aan herinnerd worden. ,,Twee jaar geleden werden we door CDA en VVD pootje gelicht", aldus Van der Palen. ,,En Jan de Bruijn is natuurlijk afkomstig van de VVD. Daar hebben we het intern natuurlijk wel even over gehad." Toch is er volgens Lokaal 'geen rancune'. ,,Ook al omdat er binnen het CDA nu een aantal nieuwe mensen actief is."