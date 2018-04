Nieuwe stormbaan publiekstrekker Koningsdag Heeze

Stormbaan publieks­trek­ker bij koningsdag­ver­maak Heeze

18:24 HEEZE - Mikken op een enorm opblaasbaar dartbord, hangen een spijkerbroek en scheuren in een snelle kart. Het is slechts een greep uit het koningsdagvermaak op de velden van korfbalvereniging Eymerick in Heeze.