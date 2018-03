Nu al witte rook in Heeze-Leende: nieuwe coalitie is een feit

Live via Twitter Vijf jaar geëist voor CDA-pen­ning­mees­ter vanwege megalab in Leende

7:32 DEN BOSCH - Wim van der P. heeft woensdag in de rechtbank te horen gekregen dat er vijf jaar cel wordt geëist vanwege het mega-drugslab in Leende. Hij is eigenaar van het pand en zei van niks te weten. Het OM gelooft daar niet in.