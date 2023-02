Nu geen extra subsidie voor dorpshuis Leende; eerst onderzoek naar exploitatie

‘Lastige gesprekken’ en ‘creatieve oplossin­gen’ om bouw 1100 huizen in Eindhovens Emmasingel­kwa­drant op gang te brengen

EINDHOVEN - Terwijl ontwikkelaars aarzelen over de bouw van huizen in het Emmasingelkwadrant in Eindhoven gaat de gemeente er nog steeds vanuit dat de projecten doorgaan. Wethouder Stijn Steenbakkers (Knoop XL) zegt dat daarvoor ‘elke creatieve oplossing’ wordt afgetast.

7 februari