Ode aan Helmond op Brabantsedag in Heeze: Vlisco-neushoorn in de maak

Sloop van Grand-café D'n Himmel in Heeze begonnen

7 augustus HEEZE - Ooit gefeest in Café de Kwieb, gedanst in Mother's Café, of de polonaise gelopen in D'n Himmel? Een stukje feesthistorie verdwijnt uit het dorp van Het horecapand aan de Nieuwendijk 9 in Heeze gaat tegen de vlakte.