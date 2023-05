Ontmoetingsbijeenkomst in Leende over dementie

Voorbeschouwing Al dromend van een finaleplek trapt FC Eindhoven de play-offs af tegen Almere City: ‘Hier leef je voor, toch?’

Zeven clubs, één promotieplek. Maandag start FC Eindhoven aan de play-offs van seizoen 2022-23, om die sinds 1977 o zo prangende droom te realiseren: een rentree in de eredivisie. ,,De finale, daar willen we naartoe”, aldus trainer Rob Penders, daags voor het thuisduel in het tweeluik met Almere City.