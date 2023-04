Persfotografen in spe in de prijzen bij fotowedstrijd 112-dag Leende

Na dertig jaar zoekt Wil (60) uit Prinsen­beek het kindje dat hij reanimeer­de op vakantie: ‘Het heeft nog veel impact’

Het verhaal van Arno Huijgen (35) ontroerde vorige week Nederland. Als peuter werd hij in Slagharen gered van een verdrinkingsdood. Na dertig jaar achterhaalde hij eindelijk wie hem toen uit het water haalde. Dat was een man uit Veghel. Wil Feskens (60) uit Prinsenbeek is nu ook benieuwd. Hij maakte in die periode bijna hetzelfde mee, maar dan op een vakantiepark in Lommel.