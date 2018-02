Politie treft zwaargewonde man aan in woning in Heeze

HEEZE - In een woning aan de Warande heeft de politie na een melding in de nacht van zondag op maandag een zwaargewonde man aangetroffen. De man had hoofdletsel opgelopen. Er is een traumahelikopter opgeroepen en het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.