Portefeuilleverdeling college Heeze-Leende vrijwel rond

Wilma van der Rijt uit Hee­ze-Leen­de wordt toch weer wethouder

3 mei HEEZE-LEENDE - Elf jaar raadslid was ze en daarna nog eens acht jaar wethouder. In maart was ze niet verkiesbaar in haar eigen gemeente. Wél wilde Wilma van der Rijt (58) dolgraag weer als wethouder aan de slag. Bijvoorbeeld in Reusel-de Mierden, waar ze door het CDA was gevraagd.