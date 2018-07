Raad stemt in met extra miljoenen voor Centrumplan Leende

Piloten Kempen Airport spotten bosbrand Budel: 'Al vier keer raak in één week'

2 juli BUDEL - In tijden van extreme droogte is iedereen alert op rookpluimen en brandhaarden. Maar voor de piloten die vliegen vanaf Kempen Airport in Budel geldt dat nog wat meer. Eigenaar Noud Fransen spotte de bosbrand waarbij tien hectare bos verloren ging.