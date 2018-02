Slaapdeskundige Sigrid uit Heeze wint Vrouw in de Media Award Brabant

Stemmen

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. De regionale award is een onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards. Op voordracht van journalisten en het publiek zijn tien landelijke en per provincie tien regionale rolmodellen geselecteerd. Er kon tot zondag 4 februari worden gestemd.