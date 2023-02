Sterrenrestaurant Tribeca Heeze blijft gewoon open; ‘Verbouwing nog slechts een droom’

,,We denken er weleens over. Het is onze droom, maar het is niet zo dat de verbouwing op korte termijn gaat gebeuren”, laat eigenaar Jan Sobecki weten.

Horecavakblad Misset Horeca berichtte eerder deze week dat Tribeca een half jaar dicht zou gaan voor een grote verbouwing. Het ED had zich gebaseerd op dat artikel. Volgens Sobecki klopt het nieuws niet en heeft het blad het verhaal geschreven op basis van geruchten.

Tweesterrenrestaurant Tribeca in Heeze zou volgens het vakblad de zaak willen uitbreiden en ook de indeling van het pand willen veranderen. Sobecki zou tijdens de verbouwing op verschillende plekken in Noord-Brabant pop-up restaurants beginnen. Maar ook dat is volgens de topkok geheel uit de lucht gegrepen.

Restaurant Tribeca opende in 2016 in Heeze, in het pand zat eerst restaurant Boreas.