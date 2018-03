Stikstofgrenzen in aantal natuurgebieden eerder dan verwacht bereikt

EINDHOVEN - Voor een aantal beschermde natuurgebieden zijn de grenzen voor stikstofneerslag eerder dan verwacht bereikt. Daardoor mogen in de buurt van die plekken tijdelijk geen nieuwe vergunningen voor uitbreiding van (agrarische) bedrijven worden uitgegeven.

Dat is het gevolg van de uitspraak van Raad van State in de zaak die was aangespannen door onder meer Werkgroep Behoud de Peel (WBdP). De hoogste bestuursrechter gaf vrijdag aan dat vergunningen kunnen worden geschorst op plekken waar de stikstofneerslag reeds de norm heeft bereikt.

Wat is er precies aan de hand? Het gaat allemaal om de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), een regeling die sinds 2015 bepaalt hoeveel stikstof er maximaal vanuit veehouderijen, industrie én verkeer mag neerslaan op beschermde natuurgebieden. Bedrijven mogen groeien, maar onder strikte voorwaarden. Er is een ‘ontwikkelingsruimte’ - een bepaalde hoeveelheid stikstof die bedrijven mogen uitstoten - tot 2021 vastgesteld. In de eerste drie jaar – van 2015 tot juli 2018 – mag zestig procent daarvan worden gebruikt, tot 2021 de resterende veertig procent.

Milieuclubs

De milieuclubs hebben nu aangetoond dat op een aantal natuurgebieden die zestig procent al is gehaald, en op een enkele locatie zelfs meer. De verenigingen vroegen Raad van State om de hele PAS-regeling te schorsen, maar zover ging de bestuursrechter niet. Wel kunnen afzonderlijke vergunningen worden geschorst op de plekken waar de grenzen zijn bereikt.

Dat geldt in deze regio voor ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. In Noord-Limburg gaat het bijvoorbeeld om Weerterbergen en Maasduinen. Direct gevolg van de uitspraak is dat een melkveehouder aan de Beliënberkdijk in Someren (voorlopig) zijn veestapel niet mag laten groeien van 178 naar 200 koeien.

Bij gebieden waar zestig procent of meer van de stikstofruimte al is opgebruikt worden tot nader order geen nieuwe vergunningen meer verleend, zo bevestigt de provincie Noord-Brabant. Die maatregel blijft in ieder geval tot 1 juli van dit jaar van kracht. Daarna verandert de situatie weer omdat dan de resterende veertig procent van de stikstofruimte aangesproken kan worden. Op lopende aanvragen heeft de uitspraak geen effect, stelt de provincie.

Werkgroep