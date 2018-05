Team Tingels leert kinderen in Heeze-Leende steviger te staan

,,We willen kinderen niet veranderen. Wél willen wij ze tools geven om dingen anders en beter op te lossen. Eigenlijk planten we zaadjes, waarmee de persoonlijke ontwikkeling in gang wordt gezet. Je leert kinderen hoe ze zich weerbaarder kunnen maken, hoe ze hun assertiviteit kunnen vergroten maar ook hoe ze zich in een groep socialer kunnen opstellen."

Aan het woord is Ingrid Meurkens. Samen met Els Ramakers vormt zij Team Tingels. Begin dit jaar vroeg het Centrum Jeugd en Gezin aan Ramakers om een nieuw programma op te zetten dat kinderen in Heeze-Leende leert 'steviger in hun schoenen te staan'. Ramakers -schoolmaatschappelijk werker en eigenaar van Kinderpraktijk Mikado in Heeze- benaderde Ingrid Meurkens uit Budel om de opdracht samen op te pakken.

Stop

,,Onze kracht ligt in een theoretische aanpak -met behulp van werkboekjes, opdrachten en spelletjes- gecombineerd met een fysieke training, waarbij de kinderen letterlijk leren om steviger te staan. We leren ze ook om stop te zeggen", vertelt Meurkens, leerkracht en gedragsspecialist in het speciaal onderwijs.

Vaak hebben kinderen met een niet al te rooskleurig zelfbeeld de neiging om te zeggen: 'dat kan ik niet'. Ramakers: ,,Wij leren hen te zeggen 'dat kan ik nóg niet'. Dat is nét even anders: daardoor blijven ze proberen."

Quote Ineens mocht het jongetje wel meedoen. Ik krijg er nóg kippenvel van Ingrid Meurkens

De training Windkracht 8, voor kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 van de basisschool, is inmiddels afgerond. De bijeenkomsten hadden succes, zeggen Ramakers en Meurkens, memorerend aan de evaluaties met ouders en kinderen.

Ramakers: ,,Bij Windkracht 8 zat een meisje dat veel werd gepest. Zo erg zelfs, dat ze het niet eens durfde delen met haar ouders. Later, door de training, durfde ze het wél aan. Er bleek een hele rugzak met problemen van haar te zijn afgevallen." Ook was er een jongetje dat vaak niet mee mocht spelen met anderen. De training betekende een ommekeer: ineens werd het manneke wel geaccepteerd. ,,Ik krijg er nog kippenvel van", zegt Meurkens.