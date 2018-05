Tientallen kunstenaars trokken naar Heeze, de 'Parel van Brabant'

Meer dan zeventig schilders woonden en werkten tijdelijk in de 'Parel'. Onder hen grote namen als Taco en Geesje Mesdag, Jan Sluijters, Paul Gabriël, Bernard Blommers en Antoon Kruysen. In leegstaande hotels en pensions in het dorp vonden zij destijds goedkoop onderdak.

Ogendominee

En daarvan had Heeze er destijds meer dan genoeg. De panden kwamen leeg te staan nadat ene Johannes Kremer overleed. Deze genoot veel bekendheid als 'ogendominee'. Nadat hij een blinde van zijn handicap had genezen, trokken honderden blinden en slechtzienden naar Heeze.

Over de bijzondere geschiedenis van 'de Parel van Brabant' hebben kunsthistoricus Edwin en zijn broer Norbert van Onna -fotograaf- een boekje samengesteld: 'Landschappen in Heeze. Van Mesdag tot Sluijters, schilders van het licht'. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of via www.onna.nl.